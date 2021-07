Groupe Legault, propriétaire de Mondou, acquiert la chaine ontarienne de produits pour animaux de compagnie Ren’s Pet.

Isabelle Massé La Presse

« Ç’a toujours été dans nos visées de devenir pancanadien, explique Martin Deschênes, chef de la direction de Groupe Legault, en entrevue. C’est donc logique d’acquérir d’abord une enseigne dans des provinces à côté du Québec. Acquérir une marque appréciée permet une croissance plus rapide que de tenter d’en implanter une nouvelle. Ren’s Pets a un peu la même notoriété en Ontario que Mondou au Québec. »

Groupe Legault garde le montant de la transaction secret. « Mais c’est le plus gros investissement de l’histoire de l’entreprise, affirme Martin Deschênes, dont le groupe possède aussi des immeubles et des parts dans des usines de nourritures pour animaux.

Cette acquisition ne viendra pas diminuer les effectifs de la marque ontarienne, dont le siège social est situé à Guelph, qui possède 35 adresses et emploie 500 personnes. « C’est un ajout de marque à notre portefeuille, dit Martin Deschênes. Fondée en 1975, Ren’s est redevenue familiale cinq ans après un achat initial par un fonds privé américain. »

Héberger désormais Ren’s au Groupe Legault permettra notamment à Mondou d’accentuer son offre de produits. « Ren’s est très fort en nourriture crue et congelée », note Martin Deschênes, à titre d’exemple.

Mondou compte 74 magasins à travers le Québec et 1100 employés. Créée en 1938, l’enseigne a été achetée par Groupe Legault en 1983. De son côté, Ren’s Pets compte 31 magasins en Ontario, deux au Nouveau-Brunswick, deux en Nouvelle-Écosse et un centre de distribution à Guelph. Trois autres magasins devraient ouvrir sous peu. « Nous sommes convaincus que cette transaction sera bénéfique non seulement pour les deux enseignes, mais aussi pour tous les consommateurs canadiens qui ont à cœur le bien-être de leurs animaux de compagnie », dit Scott Arsenault, président de Ren’s Pets, dans un communiqué.