(New York) La compagnie American Airlines a dégagé un bénéfice net trimestriel pour la première fois depuis le début de la pandémie, reflétant le retour des passagers dans les airs au fur et à mesure de la campagne de vaccination, a-t-elle annoncé jeudi.

Agence France-Presse

L’entreprise a gagné 19 millions de dollars d’avril à juin alors qu’elle avait encaissé une perte nette de 2,1 milliards de dollars à la même époque l’an dernier.

Cette performance inclut un gain fiscal exceptionnel, mais repose aussi sur le fait que le chiffre d’affaires a atteint 7,48 milliards de dollars, cinq fois plus que sur la même période en 2020 et 87 % de plus qu’au premier trimestre.

La compagnie a embarqué plus de 44 millions de passagers sur la période, contre 8,4 millions un an plus tôt.

Pendant la saison estivale, elle prévoit de voler à 90 % de ses capacités par rapport à 2019 aux États-Unis et 80 % sur les lignes internationales.

La campagne de vaccination contre la COVID-19 aux États-Unis a permis une réouverture progressive de l’économie. Et les Américains se sont remis à voyager : le nombre de passagers contrôlés par l’agence de sécurité dans les transports (TSA) reste entre 15 % et 20 % inférieur à celui d’avant la pandémie, mais dépasse désormais régulièrement les 2 millions par jour.

Pour faire face au retour des clients, American a rappelé plus de 3000 personnes qui s’étaient mises en congé l’an dernier et prévoit de faire revenir des milliers d’agents de bord supplémentaires à l’automne.

L’entreprise dit aussi avoir embauché près de 3500 nouveaux employés jusqu’à présent en 2021 et prévoit de recruter 350 pilotes cette année et plus de 1000 pilotes et 800 agents de bord en 2022.

En prenant en compte les éléments exceptionnels et en ajustant par action, la mesure préférée à Wall Street, l’entreprise reste toutefois dans le rouge. Mais cette perte -1,69 dollar-est moins importante que celle prévue par les analystes.

American avait déjà indiqué la semaine dernière avoir profité du redressement du trafic aérien aux États-Unis pour rétablir un flux de liquidités positif au deuxième trimestre.

La compagnie, qui brûlait jusqu’à 100 millions de dollars par jour au début de la propagation de la COVID-19, est parvenue à dégager 1 million de dollars quotidiennement d’avril à juin.

L’action d’American reculait de 0,5 % dans les échanges électroniques avant la séance de Wall Street.