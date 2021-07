La société de câble et de services sans fil Rogers Communications a déclaré un bénéfice de 60 cents par action diluée pour la période de trois mois qui s’est terminée le 30 juin, comparativement à 54 cents par action ou 279 millions un an plus tôt.

(Toronto) Rogers Communications annonce un bénéfice net de 302 millions au deuxième trimestre sur une augmentation de 14 % de ses revenus, au moment où l’entreprise continuait de se remettre des restrictions pandémiques.

La Presse Canadienne

Les bénéfices ajustés se sont élevés à 387 millions ou 76 cents par action, contre 310 millions ou 60 cents par action au deuxième trimestre de 2020.

Les produits se sont élevés à 3,58 milliards, en hausse comparativement aux 3,16 milliards de la même période de l’an dernier, car les revenus des services sans fil ont augmenté de 2 %, ceux du câble ont progressé de 5 % et ceux des médias ont bondi de 84 % en raison de la hausse des produits tirés de la publicité et de ceux provenant des Blue Jays grâce à la reprise du sport en direct.

Rogers dit avoir ajouté 99 000 nouveaux abonnés aux services postpayés sans fil, 9000 nouveaux abonnés à internet et 66 000 abonnés nets à Télé Élan au cours du trimestre.

« À mesure que le Canada se remet de la pandémie, notre situation financière et la certitude croissante à l’égard de la réglementation visant les fournisseurs dotés d’installations nous permettent de continuer d’améliorer la connectivité dans les régions urbaines, rurales et éloignées partout dans le pays à une vitesse record pour répondre aux besoins des consommateurs, des entreprises et des collectivités », a déclaré le PDG Joe Natale.