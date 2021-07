Dans une plainte et une demande de jury déposées vendredi devant une cour de New York, Cointreau a indiqué qu’elle estimait que Canopy, établie à Smiths Falls, en Ontario, utilisait le nom de Quatreau en raison de sa ressemblance avec celui de sa société, fondée en 1849.

(Smiths Falls) La société derrière la liqueur à l’orange Cointreau poursuit Canopy Growth pour violation de marque de commerce à cause de la marque de boissons au cannabidiol Quatreau du producteur de cannabis.

La Presse Canadienne

Cointreau a précisé, dans des documents judiciaires, qu’elle envisageait d’introduire des eaux et des sodas sur le marché américain, mais qu’elle craignait que ses marques ne soient confondues avec celles de Canopy, car elles se terminent toutes les deux par « treau » et leur prononciation n’a qu’une seule lettre de différenciation, le « n ».

Cointreau demande une injonction permanente pour empêcher Canopy de porter atteinte à ses marques de commerce et veut recueillir les profits que Canopy aurait pu réaliser sur les produits affichant les marques de commerce prétendument contrefaites.

Canopy a refusé de commenter au sujet de la poursuite et Cointreau n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les boissons Quatreau de Canopy sont vendues aux États-Unis depuis le mois de mars. Elles contiennent 20 milligrammes de cannabidiol et se déclinent en saveurs de gingembre et citron vert, de concombre et menthe, de bleuet et açai, et de fruit de la passion et goyave.