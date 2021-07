(Kansas City) Le chemin de fer américain Kansas City Southern (KCS) a annoncé jeudi que ses actionnaires voteraient le mois prochain sur l’offre publique d’achat de 33,6 milliards US présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN).

La Presse Canadienne

Une assemblée virtuelle se tiendra le 19 août avec tous les actionnaires ordinaires et les actionnaires à dividende non cumulatif en date du 1er juillet qui détiennent un droit de vote, a précisé KCS.

Si la transaction est approuvée par une majorité des actions avec droit de vote en circulation et qu’une fiducie de vote est sanctionnée par le Surface Transportation Board des États-Unis, chaque actionnaire ordinaire recevra 200 $ US en espèces et 1,129 action du CN, pour une évaluation totale de 325 $ US, en échange de chaque action de KCS.

Les actionnaires privilégiés recevront 37,50 $ US en espèces pour chaque action.

L’accord prévoit également le règlement d’une dette de KCS d’environ 3,8 milliards US et le CN déboursera les frais de résiliation de 700 millions US dus au Chemin de fer Canadien Pacifique, qui avait précédemment conclu une entente avec KCS pour son acquisition.

Le CN a également accepté de payer à KCS 1 milliard US si la fiducie de vote n’est pas approuvée.

« Nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape importante et de donner aux actionnaires de KCS la possibilité de voter sur la création du premier chemin de fer du 21e siècle », a affirmé le chef de la direction du CN, Jean-Jacques Ruest.

La fiducie de vote permettra à KCS de rester indépendante et de protéger sa santé financière pendant qu’un examen complet de la transaction est effectué, mais permettra aux actionnaires d’être payés sans avoir à attendre une décision finale sur la transaction.

Entreprises dans cette dépêche : (TSX : CNR, TSX : CP)