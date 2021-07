(Calgary) Flair Airlines fait son entrée sur le marché américain, dans le cadre d’un ambitieux plan d’expansion sur cinq ans du transporteur à bas prix.

Amanda Stephenson La Presse Canadienne

La compagnie aérienne basée à Edmonton a annoncé jeudi qu’elle lancerait le 31 octobre un service au départ du Canada vers six destinations-vacances aux États-Unis.

Les nouvelles destinations sont Fort Lauderdale ; Orlando ; Phoenix ; Hollywood-Burbank ; Palm Springs et Las Vegas.

Flair Airlines offre actuellement des services dans 20 villes canadiennes et vise à prendre des parts de marché aux transporteurs principaux Air Canada et WestJet Airlines ainsi qu’à son rival à rabais Swoop en offrant des vols abordables aux voyageurs soucieux de leur budget.

Les nouvelles liaisons américaines seront offertes à partir de 79 à 109 $ CAN pour un aller simple, a déclaré aux journalistes le directeur général de Flair, Stephen Jones.

Malgré un quasi-effondrement de la demande de voyages en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, la société privée Flair a été en mode d’expansion agressive cette année. La compagnie aérienne compte huit avions dans sa flotte, contre seulement trois en mai. M. Jones a déclaré que le transporteur s’apprêtait à acquérir trois nouveaux Boeing 737 Max 8 cet automne et souhaitait passer à 50 appareils au cours des cinq prochaines années.

« La croissance de Flair est indéniable maintenant », a déclaré M. Jones, ajoutant que la société parie sur un rebond rapide de la demande de voyages alors que les restrictions de santé publique commencent à s’assouplir à travers le Canada cet été et à l’automne.

« Juillet en lui-même est un mois de transition. Mais alors que nous regardons nos futures réservations, les mois d’août, de septembre et d’octobre montrent une réelle force », a-t-il déclaré.

Flair offrira ses nouvelles liaisons américaines à partir de Halifax, Montréal, Kitchener-Waterloo, Toronto, Vancouver, Calgary, Ottawa et Abbotsford.

Un rapport publié par RBC Economics plus tôt cette semaine a indiqué qu’il y avait des signes indiquant que les dépenses nationales pour les hôtels, les restaurants et les voyages augmentent à mesure que la vaccination s’accélère et que le nombre de cas de COVID-19 chute. Cependant, le rapport indique que les voyages internationaux et les voyages d’affaires seront plus lents à rebondir, ce qui signifie que l’industrie touristique canadienne ne se remettra probablement pas complètement de la pandémie avant 2022.

Les concurrents Air Canada et WestJet ont également étoffé leurs offres de liaisons en prévision d’un assouplissement des restrictions de santé publique et d’une augmentation de la demande de voyages. WestJet, basée à Calgary, a lancé cet été 11 nouvelles liaisons sans escale vers des destinations touristiques de l’Ouest canadien, tandis qu’Air Canada, basée à Montréal, a annoncé qu’elle lancerait de nouvelles liaisons à Hawaii cet hiver. Les deux compagnies aériennes ont également commencé à rétablir certaines de leurs liaisons existantes qui avaient été suspendues en raison de la COVID-19.

Le transporteur régional Porter Airlines a annoncé qu’il reprendrait ses activités en septembre, après un arrêt de 18 mois.