Après des résultats meilleurs que prévu en fin d’exercice 2021 et un profit net record de 2,7 milliards US, Alimentation Couche-Tard regardera du côté de l’international pour croître par l’entremise d’une acquisition dans le marché des dépanneurs et des postes d’essence.

Martin Vallières La Presse

Du côté des États-Unis surtout, mais aussi de l’Asie, après la récente acquisition de Convenience Retail Asia et ses 375 dépanneurs Circle K à Hong Kong et Macao, indiquent les dirigeants du géant lavallois de 45 milliards US de chiffre d’affaires parmi ses 14 200 magasins dans 26 pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie.

« Nous avons connu une année remarquable [au 25 avril 2021] tant sur le plan financier qu’opérationnel. Et ce, malgré les difficultés et les pressions persistantes de la pandémie sur nos clients, nos employés et nos fournisseurs », a indiqué le président et chef de la direction, Brian Hannasch, lors de la téléconférence d’analystes, mercredi, en suivi des résultats annoncés mardi soir.

Mais aux questions répétées des analystes sur la suite des ambitions de croissance par acquisitions, M. Hannasch a indiqué que « du côté des fusions et acquisitions (F&A), l’appétit reste absolument là ».

« Nous avons réalisé ou essayé plusieurs acquisitions, grandes et petites, au cours des deux dernières années. Mais nous sommes aussi plus préoccupés par les niveaux de valorisation. Donc, nous n’allons pas conclure une transaction dans le seul but d’atteindre un objectif financier », a insisté le président de Couche-Tard.

« En même temps, les projets de F&A continueront de faire partie de notre histoire de croissance. Cela fait partie de notre ADN, et nous y sommes bons, meilleurs même que n’importe qui dans notre secteur. »

« Nous sommes toujours très satisfaits de notre capacité à créer de la valeur d’entreprise avec des projets de F&A », a enchaîné Claude Tessier, chef de la direction financière.

Nous nous concentrons toujours sur le marché américain comme notre première priorité de croissance par F&A. Parallèlement, nous venons d’ouvrir une nouvelle plateforme de croissance en Asie avec l’acquisition de Circle K à Hong Kong. Cela nous ouvre un tout nouveau domaine en termes de croissance par F&A. Claude Tessier, chef de la direction financière d’Alimentation Couche-Tard

« Nous n’avons pas acheté cette entreprise à Hong Kong pour avoir seulement 400 magasins en Asie. Cela fait partie d’un objectif à long terme d’essayer de grandir dans cette partie du monde, et je pense que Circle K à Hong Kong est une plateforme pour cela », a renchéri le président Brian Hannasch.

« D’ailleurs, nous avons examiné plusieurs opportunités depuis cette acquisition (en décembre 2020). Aussi, d’avoir cette équipe sur le terrain en Asie nous apporte de la crédibilité dans la région, et des informations importantes sur certains marchés nationaux que nous regardons. »

Un exemple de marché cible ?

« Dans la grande région de l’Asie du Sud-Est, des pays comme le Viêtnam seraient un exemple où nous observons l’émergence d’une classe économique avec un revenu disponible croissant, ce qui pourrait nous ouvrir des opportunités commerciales », a expliqué M. Hannasch.

Pour en apprendre davantage sur les prochains ambitions de Couche-Tard, les analystes et les investisseurs boursiers sont convoqués le 14 juillet à une journée de présentation virtuelle et de mise à jour du plan d’affaires.

Résultats positifs

Entre-temps, les investisseurs ont manifesté leur satisfaction envers les résultats de fin d’exercice 2021 chez Couche-Tard en poussant sa valeur boursière en hausse de 5 %, jusqu’à 46,34 $ par action, en cours de séance mercredi à la Bourse de Toronto.

Elle a terminé en hausse de 3,5 %, à 45,55 $ par action, ce qui représente 49,2 milliards en capitalisation boursière totale. Aussi, à 1 $ près du sommet historique de 46,64 $ par action atteint en fin septembre 2020.

Dans ses résultats divulgués mardi soir, Couche-Tard affiche des revenus trimestriels de 12,2 milliards US, contre 9,67 milliards US un an plus tôt. Le bénéfice trimestriel (ajusté pour activités comparables) est comptabilisé à 0,52 $ US par action, contre 0,47 $ US un an plus tôt.

Pour son exercice clos le 25 avril, Couche-Tard a réalisé un bénéfice net record de 2,71 milliards US, comparé à 2,35 milliards US l’an dernier. Et ce, en dépit d’un chiffre d’affaires en repli à 45,7 milliards US, contre 54,1 milliards US un an plus tôt.

Pour l’analyse Chris Li, de Desjardins Marchés des capitaux, ces résultats meilleurs que prévu chez Couche-Tard « reflètent les avantages persistants de ses initiatives de croissance et d’amélioration de son efficacité d’opération, ainsi que les solides fondamentaux du secteur » des dépanneurs et postes d’essence.

Sur ce, l’analyste de Desjardins a renouvelé sa cote d’achat et de prix cible de 48 $ CAN par action d’ici un an.

Chez la firme concurrente Scotia Marchés mondiaux, l’analyste Patricia Baker souligne que « malgré les défis opérationnels suscités par la crise de la COVID-19, Couche-Tard a maintenu le cap sur son plan stratégique et continué de gérer avec une vision à long terme ».

Dans une note à ses clients-investisseurs, Mme Baker apprécie que « le bénéfice par action du quatrième trimestre a largement dépassé le consensus des analystes, alors que Couche-Tard a bénéficié de tendances positives des ventes en magasins comparables (ouverts depuis plus d’un an) et de l’amélioration des volumes de carburant dans toutes les zones géographiques, à mesure que les restrictions sanitaires se sont assouplies ».

Aussi, note l’analyste de Scotia, « pour sa performance annuelle 2021, malgré une baisse de 15 % de ses revenus totaux, Couche-Tard a enregistré une croissance annuelle du BAIIA (bénéfice d’exploitation) de 14 % et une croissance du bénéfice par action de 24 % ».

Sur ce, Patricia Baker renouvelle sa cote de « surperformance » et son prix cible de 56 $ CAN envers les actions de Couche-Tard.