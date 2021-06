Avec cette acquisition, plus de la moitié des revenus de Cogeco Communications sera générée par les activités de la filiale américaine.

(Montréal) La principale filiale américaine de Cogeco Communications, Atlantic Broadband, a signé une entente qui la verra acquérir tous les systèmes de câblodistribution de WideOpenWest (WOW) en Ohio pour la somme de 1,125 milliard US, a annoncé mercredi la société montréalaise.

La Presse Canadienne

Cogeco a fait valoir que cette transaction était « hautement stratégique » puisqu’elle est complémentaire aux activités actuelles d’Atlantic Broadband dans 11 États.

Les systèmes de câblodistribution de WOW en Ohio rejoignent environ 688 000 foyers et entreprises à Cleveland et à Columbus, ainsi que 196 000 clients internet, 61 000 clients de services vidéo et 35 000 clients des services de téléphonie.

Le président d’Atlantic Broadband, Frank van der Post, a indiqué qu’il s’attendait à ce que WOW soit en mesure d’accroître sa clientèle grâce à l’expertise et aux investissements de Cogeco.

« Je pense qu’avec les investissements que nous allons faire dans le réseau […] nous pourrons augmenter notre pénétration », a-t-il affirmé mercredi lors d’une conférence téléphonique.

Il a estimé que le système de WOW en Ohio était très près de celui d’Atlantic Broadband en Pennsylvanie. Les deux systèmes seraient intégrés, puis la capacité du système de l’Ohio serait améliorée.

« Donc, sur une période de deux ans, nous envisageons d’investir environ 82 millions US pour mettre à niveau et intégrer le réseau », a expliqué M. van der Post.

La transaction sera financée par un emprunt garanti de 900 millions US et l’excédent de trésorerie de Cogeco.

Avec cette acquisition, plus de la moitié des revenus de Cogeco Communications sera désormais générée par les activités de la filiale américaine. En outre, l’ajout des systèmes de WOW fera croître de 38 % le nombre de clients des services internet d’Atlantic Broadband.

La transaction est assujettie aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles, et devrait être conclue durant le premier trimestre de l’exercice financier 2022.

Une transaction bien accueillie

L’analyste Jérome Dubreuil, de Valeurs mobilières Desjardins, a souligné que même si le prix payé était supérieur à celui auquel on aurait pu s’attendre, il restait raisonnable, « compte tenu des conditions du marché ».

Cogeco calcule que les synergies attribuables à l’acquisition s’élèveront à environ 2 millions US par année, une évaluation que M. Dubreuil juge très prudente.

« Cela ne comprend probablement pas les synergies de revenus, qui devraient être significatives compte tenu des très faibles taux de pénétration de WOW pour les abonnements », a écrit l’analyste dans une note à ses clients.

Les taux de pénétration des abonnements de WOW à Columbus et à Cleveland sont actuellement de 28 % pour l’internet, de 9 % pour la télévision et de 5 % pour la téléphonie fixe, alors que ceux des activités américaines de Cogeco sont respectivement de 55 %, 34 % et 16 %, a souligné M. Dubreuil.

L’analyste Drew McReynolds, de RBC Marchés des Capitaux, a pour sa part écrit que la transaction était « pleinement conforme à l’objectif de longue date de Cogeco de continuer à croître avec les acquisitions sur le marché américain du câble ».

L’action de Cogeco Communications a pris XXX $ mercredi, soit XX %, pour clôturer à XXX $ à la Bourse de Toronto.