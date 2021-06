(Toronto) Corus Entertainment s’attend à ce que les mois à venir montrent une croissance continue des revenus, après avoir constaté des améliorations dans l’ensemble de ses activités au cours de son plus récent trimestre, a affirmé mardi son chef de la direction, Douglas Murphy.

La Presse Canadienne

« L’économie rouvre, le recours aux vaccins augmente et Corus est prêt alors que le Canada reprend ses activités en toute sécurité », a expliqué M. Murphy aux analystes lors d’une conférence téléphonique.

Il a ajouté que les résultats de la société au troisième trimestre avaient montré une forte dynamique opérationnelle, soutenue par une hausse de plus de 10 % des revenus publicitaires pour la télévision et la radio.

Sa nouvelle activité de diffusion en continu a également vu son nombre d’abonnés payants grimper à plus de 600 000 et ses activités de création de contenu, qui comprennent les studios Nelvana et Corus, ont également vu leurs revenus croître de plus de 10 % pour un quatrième trimestre consécutif, a précisé M. Murphy.

Corus a affiché mardi un profit de 40,7 millions pour son plus récent trimestre, alors que ses revenus ont grimpé de 15 % par rapport à la même période un an plus tôt.

Le groupe médiatique de Toronto a précisé que son bénéfice par action s’était chiffré à 19 cents pour le trimestre clos le 31 mai, qui était le troisième de son exercice.

En comparaison, Corus avait réalisé une perte de 752,3 millions, soit 3,61 $ par action, au cours de la même période l’an dernier, alors qu’elle avait enregistré des charges de licence de diffusion et d’amortissement totalisant 786,8 millions.

Les revenus trimestriels se sont chiffrés à 403 millions, en hausse par rapport à ceux de 349 millions de la même période l’an dernier, alors que la société jonglait avec les mesures sanitaires liées à la première vague de contaminations à la COVID-19.

Les revenus du segment de la télévision ont grimpé à 379,8 millions, par rapport à ceux de 331,3 millions un an plus tôt, soutenus par une hausse des revenus publicitaires.

Les revenus de la radio ont pour leur part grimpé à 23,2 millions, alors qu’ils avaient été de 17,6 millions lors du troisième trimestre de l’an dernier.

Corus Entertainment est le propriétaire du réseau de télévision Global, de chaînes spécialisées comme HGTV Canada, de stations de radios locales et de studios de production de contenu.