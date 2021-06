Entreprises

Scéno Plus

L’art de quitter la scène

Quand Olivier Berthiaume-Bergé a présenté la proposition de Scéno Plus pour la salle de spectacles d’un nouveau casino MGM à Las Vegas, il avait plaqué sur le fronton de l’édifice un nom fictif, inspiré du parc d’en face : Park Theater. MGM a aimé l’idée et a donné le nom à tout le complexe. « On provoque, on pousse, et quelquefois, ça marche ! », commente-t-il.