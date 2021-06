(Smiths Falls) Un producteur australien de cannabis a annoncé mardi avoir fait l’acquisition d’une installation de Canopy Growth en Europe.

La Presse Canadienne

Little Green Pharma, établie à Perth, a indiqué avoir mis la main sur une usine de culture et de fabrication de cannabis médicinal au Danemark qui appartenait jusque là à la société de Smiths Falls, en Ontario.

Little Green Pharma dit avoir allongé 20 millions pour l’installation, qui est située dans le nord d’Odense et a la capacité de produire plus de 12 tonnes de fleurs par an.

Canopy avait annoncé en mars à ses travailleurs danois qu’elle envisageait de cesser ses activités sur le site parce qu’elle était en mesure de desservir les marchés médicaux mondiaux avec sa production canadienne existante.

À l’époque, un porte-parole avait précisé à La Presse Canadienne que la fermeture de l’installation était un élément important pour aligner l’entreprise sur la demande du marché et s’engager sur la voie de la rentabilité.

Canopy a passé la majeure partie de la pandémie de COVID-19 engagée dans une restructuration qui a entraîné la mise à pied d’au moins 1000 employés.