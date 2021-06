DavidsTea était confronté à des réclamations totalisant plus de 118,2 millions de plus de 1500 créanciers, dont 60 % en provenance du Canada.

(Montréal) Les Thés DavidsTea ont franchi une nouvelle étape vers la sortie de l’insolvabilité, mercredi, avec l’approbation, par la Cour supérieure du Québec, de son plan d’arrangement qui prévoit notamment le versement de 18 millions à ses créanciers.

La Presse Canadienne

Le marchand de thé a précisé que le tribunal américain des faillites du district du Delaware devrait reconnaître cette décision lors d’une audience prévue jeudi.

Les approbations permettraient à la société montréalaise de se retirer de la protection judiciaire contre ses créanciers dans les deux pays plus tard cet été.

Le plan d’arrangement a été approuvé la semaine dernière par les créanciers de DavidsTea et de sa filiale américaine et prévoit la distribution des fonds à la mi-juillet en tant que règlement complet et définitif de toutes les réclamations contre la société.

DavidsTea était confronté à des réclamations totalisant plus de 118,2 millions de plus de 1500 créanciers, dont 60 % en provenance du Canada. Ces réclamations comprenaient celles d’employés canadiens, dont la valeur atteignait 3,9 millions, selon un rapport du contrôleur PricewaterhouseCoopers, nommé par le tribunal.

La cheffe de la direction de DavidsTea, Sarah Segal, a indiqué que le détaillant insolvable sortirait de la protection contre les créanciers comme une « organisation transformée et radicalement différente », avec une stratégie axée sur le numérique.

Dans le cadre de sa restructuration, la chaîne a fermé l’été dernier tous ses magasins, sauf 18 établissements canadiens dans des centres commerciaux. DavidsTea fournit également ses produits à plus de 2500 épiceries et pharmacies.