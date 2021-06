Germain Lamonde est le fondateur et actionnaire majoritaire d’Exfo. Il détient 61 % des actions en circulation et 94 % des droits de vote.

Une entreprise américaine souhaite acquérir Exfo en présentant une offre supérieure de 25 % à celle dévoilée la semaine dernière par Germain Lamonde.

Richard Dufour La Presse

L’offre de Viavi, un fournisseur de solutions de mesure et test de réseaux de communications, est évaluée à un peu plus d’un demi-milliard de dollars, l’équivalent de 9,14 $ par action (7,50 $ US).

C’est 25 % de plus que la proposition avancée par le fondateur d’Exfo, Germain Lamonde, à 6 $ US par action pour fermer le capital de l’entreprise de Québec spécialisée dans l’équipement de tests pour le secteur des télécommunications.

Viavi est une entreprise de Scottsdale, en Arizona, dont les actions sont inscrites au NASDAQ.

À 7,50 $ US par action, Viavi fait valoir que son offre se situe dans le haut de la fourchette de 5,75 $ US à 7,50 $ US fixée par les experts de la TD, l’évaluateur indépendant ayant déposé une analyse dans le cadre de l’offre élaborée par Germain Lamonde.

Germain Lamonde est le fondateur et actionnaire majoritaire d’Exfo. Il détient 61 % des actions en circulation et 94 % des droits de vote.

Le communiqué publié la semaine dernière précisait que Germain Lamonde a avisé le comité spécial composé d’administrateurs indépendants d’Exfo qu’il n’envisagerait aucune autre opération de changement de contrôle.

Au moment de publier, Germain Lamonde n’avait toujours pas commenté. Il doit toutefois réagir plus tard en journée, indique un porte-parole d’Exfo.

En fin de matinée mercredi, l’action d’Exfo s’appréciait de près de 20 % à 8,60 $ à Toronto.