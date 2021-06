On dénombrait environ 90 travailleurs dans l’atelier, mais il y avait eu une quinzaine de mises à pied à la fin avril puisque le carnet de commandes était plus mince.

Moins de cinq mois après avoir officiellement accroché Bombardier Transport à ses wagons, Alstom plie bagage à Sorel-Tracy, où son atelier devait pourtant profiter des engagements pris par le géant français dans le cadre de la transaction.

Julien Arsenault La Presse

Faute de nouveaux contrats, la multinationale ne renouvellera pas le bail des installations où elle est présente depuis 2013. Les activités seront déplacées vers les sites Saint-Bruno-de-Montarville, en banlieue sud de Montréal, et La Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent, qui appartenaient autrefois à Bombardier.

Inquiets depuis plusieurs semaines déjà, les travailleurs ont appris la mauvaise nouvelle mercredi après-midi au cours d’une rencontre avec l’employeur.

« Les employés étaient démolis, attristés et frustrés, a laissé tomber au bout du fil le président syndical Pierre-Luc Pigeon Rivard, au bout du fil. On passe par toute la gamme des émotions. On a tous des maisons et des familles. C’est stressant. »

On dénombrait environ 90 travailleurs dans l’atelier, mais il y avait eu une quinzaine de mises à pied à la fin avril puisque le carnet de commandes était plus mince. Selon M. Pigeon-Rivard, la plupart des mécaniciens devraient avoir quitté d’ici le mois d’août tandis que certains soudeurs pourront conserver leur gagne-pain jusqu’à la fin décembre.

L’atelier d’Alstom à Sorel-Tracy s’occupait de la construction des bogies pour la seconde commande des voitures Azur du métro de Montréal en plus d’effectuer du travail sur des contrats de véhicules légers sur rail destinés à Ottawa et Toronto. Des soudeurs sont également mis à contribution pour un projet d’Amtrak aux États-Unis.

« Malgré plusieurs efforts, nous n’avons pas réussi à augmenter la charge de travail, ce qui aurait prolongé le cycle de vie de cet atelier », a expliqué dans un courriel une porte-parole d’Alstom, Taïssa Hrycay.

Celle-ci a ajouté que l’objectif du géant français était de « transférer le plus grand nombre d’employés possible dans d’autres emplacements dans l’organisation ».

Alstom avait pris une série d’engagements dans le cadre de l’acquisition de Bombardier Transport, une transaction en vertu de laquelle la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) était devenue le plus important actionnaire de la multinationale française.

Selon les détails qui avaient été diffusés par le bas de laine des Québécois, « une expansion des activités des sites de La Pocatière et de Sorel-Tracy » étaient du nombre.

Au cours d’un entretien téléphonique, le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, n’a pas caché sa déception et sa colère en estimant que l’atelier d’Alstom aurait pu être mieux épaulé.

« Est-ce que le gouvernement peut mettre autant d’énergie à la sauvegarde de nos installations ici à Sorel comme il le fait à La Pocatière », s’est-il demandé, en référence au prêt de 56 millions obtenu par Alstom auprès du gouvernement Legault pour moderniser l’usine du Bas-Saint-Laurent.

La multinationale n’aura pas à rembourser la somme si le site compte environ 400 employés en 2026 et 350 pour les trois années suivantes.

M. Péloquin a expliqué que ses échanges avec Alstom depuis la clôture de la transaction avec Bombardier Transport suggéraient que Sorel-Tracy continuait de figurer dans les plans de la multinationale. Celui-ci a dit vouloir tenter de trouver une solution pour sa municipalité pour tenter de « faire partie du futur avec Alstom ».