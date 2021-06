Entreprises

Poka : un « Facebook de la formation » en usine

Oubliez les lourds manuels de formation, les vidéos sur la clé USB du contremaître et les documents éparpillés. Poka, une entreprise qui compte une centaine d’employés à Québec et à Montréal, propose depuis 2015 une plateforme totalement intégrée qui classe et regroupe tout ce qui est pertinent pour la formation des employés en usine.