En vertu de l’entente, Lightspeed fera l’acquisition de Ecwid pour 500 millions US, une valeur composée de 175 millions US en espèces et de 325 millions US en actions de Lightspeed.

(Montréal) Lightspeed POS a annoncé lundi la signature de deux ententes portnat sur des acquisitions dont la valeur totalise 925 millions US.

La Presse Canadienne

Ecwid est une plateforme de commerce électronique américaine avec plus de 130 000 clients payants. Elle aide ses utilisateurs à mettre en place des magasins en ligne.

La seconde entente, évaluée à 425 millions US, est constituée à part égale d’un montant en espèces et d’actions de Lightspeed. Elle vise l’acquisition de NuORDER, une plateforme reliant les commerçants et les fournisseurs.

Ces deux acquisitions devraient permettre à Lightspeed de jouer le rôle de « fil conducteur » entre les commerçants, les fournisseurs et les consommateurs, a fait valoir dans un communiqué le fondateur et chef de la direction de Lightspeed, Dax Dasilva.

Les deux acquisitions devraient être conclues au cours du trimestre qui prendra fin le 30 septembre. La clôture de chacune des deux opérations n’est pas conditionnelle à l’autre, a précisé Lightspeed.