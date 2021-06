(Montréal) La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) augmente sa participation majoritaire dans le distributeur de gaz naturel Énergir grâce au rachat de la participation de 38,9 % d’Enbridge dans Noverco par l’entremise de la société en commandite Trencap.

La Presse Canadienne

Lorsque la transaction, évaluée à 1,14 milliard, sera conclue, Trencap détiendra 100 % des actions de Noverco, qui possède déjà 100 % des actions d’Énergir. La CDPQ détient actuellement une participation de 64,74 % dans Trencap, avec des commanditaires minoritaires, dont le Fonds de solidarité FTQ.

Énergir, anciennement connue sous le nom de Gaz Métro, est le principal distributeur de gaz naturel au Québec, où il produit aussi de l’électricité à partir d’énergie éolienne. Il est aussi présent aux États-Unis par l’entremise de filiales et d’autres placements, et est le principal distributeur d’électricité et le seul distributeur de gaz naturel du Vermont.

Le premier investissement de la CDPQ dans Énergir remonte à 2004, a rappelé le bas de laine des Québécois dans un communiqué.

L’acquisition des actions d’Enbridge est conditionnelle à l’obtention des approbations réglementaires habituelles pour ce type de transaction. La clôture de l’opération est prévue d’ici au début de 2022, a précisé la Caisse.