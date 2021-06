PHOTO JOHANNA GÉRON, REUTERS

Les avocats de la Commission européenne Fanny Laune et Rafael Jafferali avant l’audience du 4 juin 2021 à Bruxelles, en Belgique, dans la cause Union européenne vs AstraZeneca. L’UE poursuit la pharmaceutique suédo-britannique pour non-respect de son contrat de fourniture de vaccins contre la COVID-19.