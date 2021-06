AMC admet un possible scénario catastrophe

(Washington) Surfant sur l’envol irrationnel de son cours, la chaîne américaine de cinémas AMC a réussi jeudi la vente massive de nouvelles actions, mais a prévenu noir sur blanc que les investisseurs pouvaient aussi tout perdre.

Le groupe a indiqué avoir récupéré 587,4 millions de dollars en vendant 11,5 millions de nouveaux titres jeudi, réussissant une augmentation de capital au prix fort de 50,85 dollars l’action. Le titre, qui ne valait pas 2 dollars en janvier, a conclu mercredi à 51,31 dollars, en baisse de 17,97 % par rapport à son record de la veille.

Devant la haute volatilité de son titre – suspendu quatre fois de cotation la veille –, la chaîne AMC avait pris jeudi la précaution de se protéger dans un document soumis au gendarme américain de la Bourse, la SEC, en prévenant les investisseurs : « nous pensons que la volatilité récente et nos prix de marché actuels reflètent des dynamiques de marché et de négoce sans rapport avec nos activités sous-jacentes ou les fondamentaux macroéconomiques et sectoriels ».

Cet appel de fonds fait suite à la vente en début de semaine de 8,5 millions de titres AMC au fonds spéculatif Mudrik pour quelque 230 millions de dollars, des titres que, vu l’embellie de l’action, le fonds s’est empressé de revendre le même jour, enregistrant au passage un juteux profit.

La chaîne de 950 salles de cinéma dans le monde, qui était déjà à la peine avant que la pandémie ne ferme les salles obscures, a en fait suscité le même phénomène – irrationnel, mais profitable – que les actions des magasins traditionnels de jeux vidéo en difficulté GameStop.

L’engouement des petits porteurs en ligne, s’engageant dans un bras de fer tel David contre Goliath avec les fonds spéculatifs qui au contraire pariaient sur la chute du titre, avait porté l’action du distributeur de jeux vidéo aux nues au début de l’année.

Prêts à courir le risque ?

Conscient que la forte volatilité de son titre pouvait attirer l’attention de la SEC, le groupe AMC prévenait encore jeudi à l’occasion de la mise en vente d’actions nouvelles : « dans ces circonstances, nous vous déconseillons d’investir dans nos actions ordinaires […] à moins que vous ne soyez prêts à courir le risque de perdre la totalité ou une partie substantielle de votre investissement ».

L’envolée d’AMC a aussi entraîné mercredi celle d’autres actions-feu de paille (« Meme stocks »), également coqueluches des boursicoteurs en ligne, qui échangent à propos de leurs paris à Wall Street sur le forum WallStreetBets (WSB) de la plateforme Reddit.

GameStop, il y a peu menacé de faillite, a ainsi terminé mercredi en hausse de 13 % avant de baisser de 8,52 % jeudi. L’action de la chaîne de magasins pour la maison Bed Bath and Beyond, dont l’avenir a été mis en danger par la domination du commerce électronique, a lâché jeudi 27,81 %, mais avait engrangé la veille 62 %.

Nombre d’investisseurs se demandent si les autorités boursières vont rester les bras croisés face à une telle volatilité, dont les valeurs fondamentales immédiates ne justifient guère de telles valorisations et qui risquent de faire perdre gros à ceux qui misent sur elles.

La valorisation d’AMC en Bourse dépassait jeudi en séance celle de la compagnie aérienne Delta Airlines.

« AMC a bien couvert ses arrières », relevait sur CNBC une ancienne membre de la SEC, Amy Lynch, aujourd’hui experte pour la firme FrontLine Compliance. « En écrivant noir sur blanc que les investisseurs pourraient perdre tout leur argent en achetant le titre à ce prix, AMC se prémunit de façon efficace, alors que le mandat de la SEC est de préserver les petits actionnaires », a ajouté l’ancienne régulatrice.

David Jones, stratégiste en chef de la plateforme de courtage Capital.com, s’interrogeait, ébahi : « qui sait quand la musique va s’arrêter ? C’est le nouveau phénomène de 2021 et c’est fascinant à observer […]. Les chances sont que, comme pour les cryptomonnaies en mai, quand les prix vont s’inverser, beaucoup vont se brûler les ailes ».