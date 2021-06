Le projet du métro de Sydney et de l’aéroport de Western Sydney est financé par les gouvernements d’Australie et de Nouvelle-Galles-du-Sud, a précisé SNC.

(Montréal) SNC-Lavalin a annoncé mercredi avoir obtenu un contrat de six ans en lien avec une ligne de métro de 23 kilomètres à Sydney, qu’elle estime être « le plus grand projet de transport en commun en Australie ».

La Presse Canadienne

La valeur du contrat d’intégration et de prestation de service, obtenu en partenariat avec HKA et Infrastructure Nation, s’élève à 11 milliards AUS, soit environ 10,3 milliards CAN.

En vertu du contrat, les entreprises appuieront les ressources internes du métro de Sydney pour entreprendre l’intégration du projet et la réalisation de plusieurs mandats pour la voie ferrée sans conducteur, incluant six nouvelles stations reliant des zones résidentielles à des centres d’emplois.

Selon SNC, la ligne de métro deviendra « l’épine dorsale » du transport pour la grande région de l’ouest de Sydney, en reliant les collectivités, les entreprises et les voyageurs au nouvel aéroport international Western Sydney.

Le projet du métro de Sydney et de l’aéroport de Western Sydney est financé par les gouvernements d’Australie et de Nouvelle-Galles-du-Sud, a précisé SNC. D’ici la fin de la décennie, le système de métro de Sydney devrait compter 46 stations et plus de 113 kilomètres de voie ferrée.