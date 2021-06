Après avoir délaissé l’idée de briguer la mairie de Sainte-Anne-de-la-Pérade, Richard Lachance va officiellement retourner dans ses pantoufles, lui qui redevient conseiller spécial pour le compte de Cogeco Media à la suite d’une embauche à la tête du géant des communications.

Marc-André Pelletier, Initiative de journalisme local

Le Nouvelliste

Caroline Paquet est devenue mardi la présidente de l’entreprise et entrera en poste dans un mois, le 5 juillet.

Jusque-là, Richard Lachance continuera à occuper les fonctions sur une base intérimaire, avant de retourner à ses tâches précédentes.

Le président et chef de la direction de Cogeco inc., Philippe Jetté, a souligné, par voie de communiqué, le dévouement de M. Lachance au cours des derniers mois.

« Dès son arrivée chez Cogeco en 1999, et plus récemment lors de son retour au poste de président intérimaire, il a fait preuve d’un engagement et d’un dynamisme de tous les instants. En partageant sa connaissance approfondie et son amour de la radio, il a permis à Cogeco Média d’atteindre des sommets et d’être en meilleure position pour traverser les difficultés des derniers mois », mentionne-t-il.

En novembre dernier, Richard Lachance avait souligné être en réflexion pour se trouver sur la ligne de départ à l’automne 2021 dans la municipalité où il réside, Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Il y a deux mois, en avril, l’homme avait décidé de renoncer pour des raisons personnelles et professionnelles.

Il avait alors mentionné que ses obligations professionnelles « actuelles et à venir » ne pouvaient « s’arrimer avec ce genre de poste », soit celui de maire.