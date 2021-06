Lumenpulse est prête à tester à nouveau l’intérêt des investisseurs.

Richard Dufour

La Presse

L’entreprise de Longueuil spécialisée dans l’éclairage DEL de haute performance indique dans son prospectus provisoire déposé en fin de journée lundi qu’elle souhaite récolter 125 millions en ramenant ses actions à la Bourse de Toronto.

La valeur de ce premier appel public à l’épargne est estimée à 300 millions en tenant compte du placement secondaire de 175 millions par certains actionnaires vendeurs.

Lumenpulse, qui se présente dorénavant sous le nom LMPG, confirme ainsi qu’elle entend redevenir une société publique. La Presse avait révélé en avril que Lumenpulse se préparait à annoncer ce printemps son retour en Bourse.

Les actions de l’entreprise se négocieront sous le symbole LMPG à la Bourse de Toronto d’ici quelques semaines. Les banquiers de l’entreprise espèrent fixer le prix initial de l’action dans une fourchette de 15 $ à 17,50 $.

La direction évoque dans le prospectus des tendances de marché à long terme favorables soutenant la croissance de ses solutions d’éclairage à haut rendement pour des environnements commerciaux, institutionnels et urbains. L’entreprise souligne notamment des dépenses d’infrastructure accrues, les occasions liées aux contrôles intelligents dans les constructions neuves et les rénovations, ainsi que l’essor attribuable aux initiatives de développement durable et de qualité de vie.

Les dirigeants ont l’intention d’utiliser l’argent récolté pour réduire le niveau d’endettement. Une perte de 11 millions a été enregistrée en 2020. Le chiffre d’affaires est quant à lui passé de 237 millions en 2018 à 314 millions en 2019, avant de reculer à 268 millions l’an passé, avec la pandémie.

En parallèle au premier appel public à l’épargne, une filiale de Power Corporation a convenu de vendre pour 225 millions de dollars d’actions de l’entreprise dans le cadre d’un placement privé.

Un premier passage en Bourse de courte durée

Fondée à Montréal en 2006, Lumenpulse avait inscrit ses actions à la Bourse de Toronto une première fois en 2014 en procédant à un premier appel public à l’épargne. Le passage en Bourse avait toutefois été de courte durée. La fermeture du capital a été réalisée trois ans plus tard, en 2017.

La transaction menant au retrait du marché boursier avait été organisée par Power Corporation et un groupe d’investisseurs mené par le fondateur et PDG François-Xavier Souvay. Cette transaction avait valorisé Lumenpulse à 600 millions.

François-Xavier Souvay, PDG de Lumenpulse, en 2016

« À titre de société fermée, nous disposerons des ressources et de la flexibilité nécessaires pour poursuivre notre croissance, concentrer encore davantage nos efforts sur l’innovation et le développement de nouveaux produits, et faire un autre pas de géant en vue de devenir un véritable chef de file mondial du secteur de l’éclairage architectural à haut rendement de catégorie de spécifications », avait alors dit François-Xavier Souvay en 2017.

La fermeture du capital s’était réalisée alors que l’action de Lumenpulse se faisait malmener sur les marchés dans la foulée de la présentation de résultats décevants, et après que la direction de l’entreprise eut révisé à la baisse ses prévisions pour l’exercice 2017.

La demande était forte pour les actions de Lumenpulse lors du premier appel public à l’épargne en 2014. L’entreprise avait récolté une centaine de millions. Le prix initial de l’action avait donné une capitalisation boursière de 350 millions à Lumenpulse pour ses débuts boursiers.

Lumenpulse compte environ 730 employés, dont près de 475 au Canada et environ 200 aux États-Unis. En plus du siège social de Longueuil, l’entreprise a des bureaux à Québec, à Vancouver, à Boston, en Italie et en Asie.

La technologie et les produits de Lumenpulse ont notamment été utilisés pour illuminer des projets comme ceux du pont Jacques-Cartier, du Musée d’art contemporain de Montréal, du Grand Théâtre de Québec, du stade BC Place de Vancouver, du Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg, du pont Riverside à Toronto et du Cincinnati City Hall.

Dialogue, Lion, Taïga, Guru, Haivision, Nuvei et Vision Marine Technologies sont autant d’entreprises québécoises ayant annoncé leur entrée en Bourse au cours des neuf derniers mois en raison notamment de l’appétit et de l’humeur favorable des investisseurs.