Appels à la démission du président du CRTC

« Incompétence », « conflit d’intérêts », « partialité ». Quatre jours après la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d’annuler les baisses du tarif de gros de l’internet décrétées en 2019, les fournisseurs indépendants ne décolèrent pas. Trois d’entre eux, le québécois EBOX et les ontariens VMedia et TekSavvy, ont réclamé par communiqué la démission du président du CRTC, Ian Scott, et demandé l’annulation d’une décision qualifiée « d’extrêmement préjudiciable aux Canadiennes et Canadiens ».