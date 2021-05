(Toronto) Le résultat net du second trimestre de la Banque TD a atteint cette année 3,695 milliards, ou 1,99 $ par action, comparativement à 1,515 milliard, ou 0,80 $ par action au trimestre correspondant de l’exercice 2020. Il s’agit d’une augmentation du résultat net de 144 %.

La Presse Canadienne

Le résultat net rajusté s’est quant à lui élevé de 136 % en un an au deuxième trimestre, à 3,775 milliards, ou 2,04 $ par action, comparativement à 1,599 milliard, ou 0,85 $ par action un an plus tôt.

La Banque TD a observé que le résultat net du secteur Services de détail au Canada s’est établi au second trimestre de l’exercice en cours à 2,182 milliards, 86 % de plus qu’il y a un an, ce qui, dit-elle, a reflété surtout une baisse de la provision pour pertes sur créances et les résultats record au sein des activités de gestion de patrimoine et d’assurance.

L’institution signale une accélération des activités au second trimestre des montages de prêts hypothécaires, des transactions par carte de crédit et du nombre de comptes dans tous les secteurs.

Le secteur Services de détail aux États-Unis a présenté un résultat net de 1,316 milliard CAN, en hausse de 292 % par rapport à celui du deuxième trimestre de l’exercice 2020.

Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction du Groupe Banque TD, croit que les résultats du second trimestre reflètent la vigueur sous-jacente des activités diversifiées de l’institution, une approche prudente en matière de gestion des risques et l’amélioration de la conjoncture économique.

D’autre part, le Groupe Banque TD annonce un dividende 0,79 $ par action ordinaire entièrement libérée du capital-actions de la Banque pour le trimestre qui prendra fin le 31 juillet prochain.