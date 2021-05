(Toronto) La Banque CIBC rapporte jeudi une forte augmentation en un an de ses résultats du second trimestre.

La Presse Canadienne

Le résultat net s’est établi cette année à 1,651 milliard, ou 3,55 $ par action, 321 % de plus que celui de 392 millions ou 0,83 $ par action réalisé au trimestre correspondant de 2020.

Quant au résultat net ajusté, il a bondi de 278 % pendant la même période, de 441 millions, ou 0,94 $ par action, à 1,666 milliard, ou 3,59 $ par action.

Le groupe Marchés des capitaux de la CIBC a enregistré un résultat net de 495 millions au plus récent deuxième trimestre, en hausse de 318 millions ou de 180 % par rapport à celui du trimestre correspondant d’il y a un an, essentiellement grâce à l’augmentation des produits et de la baisse de 98 % de la dotation à la provision pour pertes sur créances.

Pendant la même période, le groupe Services bancaires personnels et PME du Canada, a progressé de 270 % et le groupe Entreprises et Gestion des avoirs du Canada a avancé de 94 %.