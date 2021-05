La mine d’or Kiena de Val-d’Or revivra. Son propriétaire Wesdome (WDO, à Toronto, 11,48 $) a annoncé le redémarrage des opérations en fin de journée mercredi à l’occasion de la publication des faits saillants de l’étude de préfaisabilité.

André Dubuc

La Presse

« Nous sommes ravis d’aller de l’avant avec le redémarrage de Kiena, moins de cinq ans après la découverte de la zone Kiena Deep A, a déclaré dans un communiqué Duncan Middlemiss, président et chef de la direction. Ce projet présente des aspects économiques convaincants et représente un pas important pour Wesdome qui devient un producteur de taille intermédiaire. »

Wesdome entamera la production au troisième trimestre 2021. Elle produira 84 000 onces d’or par année durant sa vie utile de 7 ans si on se fie à la quantité des ressources indiquées. La teneur s’élève à 11,9 grammes par tonne. La capacité de traitement est de 2000 tonnes par jour.

Le capital requis pour relancer et produire pendant 7 ans s’élève à 230 millions, dont 68 millions en 2021. Chaque once extraite aura un coût tout inclus de 894 $ CAD ou 676 $ US. L’or se vend actuellement 1900 $ US l’once.

L’étude prévoit des fonds nets tirés de l’exploitation (free cashflow) de l’ordre de 85,5 millions par an pour les cinq premières années, à un prix de l’once de 1600 $. Le taux de rendement interne du projet s’élève à 98 % et le délai de recouvrement de l’investissement se chiffre à 2,7 ans.

La valeur actuelle nette après impôt atteint à 491 millions $ à un prix de l’once de 1900 $ US.

Située dans le district Dubuisson, au nord-ouest de la ville de Val-d’Or, la mine Kiena a été en exploitation de 1981 jusqu’en 2013. Elle a livré 1,75 million d’onces d’or durant sa vie utile. Quant à elle, la zone Kiena Deep a été découverte en 2016. Localisée à 1 kilomètre de profond dans le sol, elle consiste en un gisement aurifère à haute teneur.