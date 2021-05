(Londres) Uber a annoncé mercredi un accord « historique » avec le syndicat britannique GMB, qui va pouvoir représenter 70 000 chauffeurs du géant américain des réservations de voiture au Royaume-Uni.

Agence France-Presse

« Uber et GMB vont joindre leurs forces pour améliorer les normes du travail flexible à travers le secteur », a dit le groupe symbole de la « gig economy », ou économie à la tâche, dans un communiqué.

« À travers un accord de négociation collective, le syndicat va représenter les chauffeurs à travers le Royaume-Uni. Ces derniers garderont la liberté de choisir si, quand et où ils conduisent (pour Uber), et ils auront le choix d’être représentés par GMB », a ajouté le groupe.

Dans le cadre de leur accord, GMB et Uber vont travailler ensemble sur des sujets comme les garanties de niveau de vie minimale (« national living wage ») et les congés payés, les plans de retraite, et autres avantages en nature comme la couverture maladie ou la sécurité des chauffeurs.

« Cet accord majeur entre GMB et Uber pourrait être un premier pas pour des conditions de travail plus justes pour des millions de gens », a commenté Mick Rix, responsable national du GMB, qui représente en tout 620 000 travailleurs dans le pays. « Nous appelons tous les autres opérateurs (de la’gig economy’) à faire de même », a-t-il ajouté, cité dans le communiqué.

« Si Uber et GMB ne semblent pas des alliés évidents, nous avons toujours été d’accord sur le fait que les chauffeurs sont la priorité », a relevé pour sa part Jamie Heywood, l’un des responsables européens d’Uber.

Uber amorce un changement important d’attitude vis-à-vis de ses chauffeurs depuis quelques mois.

En mars, il avait déjà annoncé reconnaître à ses 70 000 chauffeurs au Royaume-Uni le statut de travailleurs-salariés, avec salaire minimum et congés payés, une première mondiale pour la société américaine alors que ses conducteurs étaient avant considérés comme des travailleurs indépendants.

La plateforme avait agi rapidement après une retentissante défaite devant la Cour suprême.

La loi britannique distingue le statut de travailleurs indépendants (self employed or independant worker) de celui de travailleurs salariés (worker), qui peuvent recevoir le salaire minimum et d’autres avantages, et de celui d’employés, qui bénéficient d’un contrat de travail en bonne et due forme.

Depuis 2018, les conducteurs bénéficient aussi d’une assurance maladie gratuite et d’indemnités pour congés parentaux.