Entreprises

Le grand déconfinement

Menu chargé pour les restaurateurs

Heureux de pouvoir enfin accueillir des clients sur leur terrasse et éventuellement en salle à manger, de nombreux restaurateurs ont entamé une véritable course contre la montre, si bien qu’ils ne pourront pas tous ouvrir à temps. Gérer les réservations qui entrent à la pelle, aménager la terrasse, appeler les fournisseurs et engager des employés figurent sur la liste des tâches à accomplir d’ici le 28 mai.