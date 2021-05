(Montréal) Une question d’un actionnaire a forcé vendredi la multinationale Produits forestiers Résolu à défendre la rémunération de ses dirigeants lors de son assemblée annuelle tenue en mode virtuel.

Michel Saba

La Presse Canadienne

L’actionnaire a demandé comment Résolu peut justifier de payer « de si hauts salaires » alors que « la compagnie perd de l’argent ».

Il a posé sa question par écrit et a demandé à ne pas être identifié.

Il affirme avoir comparé la somme versée en 2020 au chef de la direction financière, qui est récemment devenu grand patron, Rémi Lalonde, avec des postes similaires dans des compagnies montréalaises « quatre fois plus grandes » et que les montants ne sont « même pas proche ».

« La compagnie ne perd pas d’argent », lui a d’abord répondu Bradley Martin, le président du conseil d’administration, soulignant les bénéfices de 87 millions US au premier trimestre de l’exercice 2021 et de 10 millions US pour l’ensemble de l’exercice précédent.

Lors du premier trimestre, la société forestière a généré des revenus de 873 millions US. Ils ont été de 2,8 milliards US pour l’exercice 2020.

M. Martin a souligné que la rémunération des membres de la haute direction a été approuvée durant l’assemblée par la quasi-totalité des voix et a noté que les administrateurs ont recours à une firme externe de consultants qui fournit des conseils afin de verser une rémunération concurrentielle à ses dirigeants.

Selon les données publiées dans la circulaire de sollicitation transmise en amont de l’assemblée, Yves Laflamme, qui était président et chef de la direction jusqu’à son départ à la retraite le 28 février dernier, a obtenu une rémunération totale de 4,6 millions US en 2020.

Son successeur, Rémi Lalonde, a reçu 2,5 millions US l’an dernier, alors qu’il occupait la fonction de directeur des finances, par rapport à 985 000 $ US en 2019.

Selon le président du C.A., la hausse de la rémunération de M. Lalonde s’explique en partie par une augmentation considérable en novembre 2020 des octrois annuels fondés sur les actions en prévision de sa nomination le 1er mars, « ce qui explique l’augmentation et rend difficile la comparaison avec d’autres chefs de la direction financière ».

Le poste de PDG reçoit une rémunération directe totale sous la médiane du groupe de référence constitué de dirigeants de son secteur, dont ceux de Cascades et de Domtar, a estimé la firme Hugessen Consulting.

La rémunération totale indiquée dans la circulaire de sollicitation ne révèle pas les montants qu’encaisseront ultimement les dirigeants, puisqu’une partie des actions qui leur sont octroyées doit être détenue pendant plusieurs années et que leur cours varie constamment.

La valeur marchande des attributions fondées sur des actions est calculée selon le cours de clôture par action ordinaire à Wall Street le 31 décembre 2020, soit 6,54 $ US.

Le titre de Résolu cotait à 15,99 $ US vendredi midi à la Bourse de Toronto, mais a atteint son plus bas niveau en cinq ans à 1,22 $ US le 30 mars 2020.