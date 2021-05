Kansas City Southern a confirmé vendredi qu’il acceptait la proposition le valorisant à 33,7 milliards US émanant du CN et qu’il mettait du même coup fin à son entente de 25,2 milliards US le 21 mars dernier avec le CP.

L’affrontement entre les deux plus grands chemins de fer au pays pour le Kansas City Southern (KCS) a été remporté par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) puisque l’Américaine a retenu son offre même si elle est confrontée à des obstacles réglementaires.

Julien Arsenault

La Presse

Le transporteur ferroviaire américain a confirmé vendredi qu’il acceptait la proposition le valorisant à 33,7 milliards US émanant du CN et qu’il mettait du même coup fin à son entente de 25,2 milliards US le 21 mars dernier avec le CP.

« Nous sommes ravis que KCS ait accepté de s’associer avec le CN pour créer le premier chemin de fer du 21e siècle », a souligné dans un communiqué le président-directeur général de l’entreprise montréalaise, Jean-Jacques Ruest.

Si elle se concrétise, la transaction permettra à l’entreprise établie à Montréal d’être le premier transporteur ferroviaire nord-américain à exploiter un réseau reliant le Canada, les États-Unis ainsi que le Mexique.

Transaction sujette à approbation

Mais son sort se trouve maintenant entre les mains du Surface Transportation Board, le responsable des fusions de chemins de fer aux États-Unis. Cette incertitude incite le CP à demeurer dans le décor advenant un échec du regroupement.

Le CN devra maintenant convaincre l’organisme de réglementation d’accepter sa proposition visant à mettre sur pied une fiducie avec droit de vote dans laquelle elle détiendrait les actions de KCS pendant que la transaction est examinée.

Une nouvelle requête devait être déposée vendredi auprès du STB par le plus important transporteur ferroviaire canadien. La demande initiale du CN avait été rejetée.

Une fiducie avec droit de vote permettrait aux actionnaires de KCS de recevoir un paiement de contrepartie complet sans avoir à attendre l’approbation du regroupement proposé par l’organisme américain, qui pourrait s’échelonner jusqu’au début de 2023.

Même s’il a été coiffé par son rival, le président et chef de la direction du CP, Keith Creel, qui a exprimé à plus d’une reprise des doutes les chances qu’un regroupement entre le CN et KCS se concrétise, n’a pas baissé les bras.

Le CP n’a pas baissé les bras

Dans une lettre envoyée vendredi au STB, celui-ci a indiqué qu’il était prêt à y aller d’une nouvelle offre en rappelant que l’organisme américain avait déjà accepté la demande du CP à propos de la fiducie avec droit de vote.

« Le CP sera disponible afin conclure un nouvel accord afin d’acquérir KCS », a écrit M. Creel.

Le STB ne s’est pas penché sur un projet de fusion dans le secteur ferroviaire depuis les années 1990. Le contexte réglementaire a été resserré en 2001, mais les nouvelles règles n’ont pas encore été mises à l’épreuve depuis. La proposition du CP avait bénéficié d’une exemption à ce chapitre.

Entre-temps, le CN devra assumer la facture des frais de résiliation estimés à 700 millions $ US qui devront être versés au CP puisque son accord avec le transporteur américain a été résilié. L’entreprise montréalaise devra également verser 1 milliard US à KCS si le STB bloque le regroupement.