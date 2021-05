(Calgary) Les actionnaires de Shaw Communications ont voté pour la vente de la société à Rogers Communications dans le cadre d’une transaction évaluée à 26 milliards, en tenant compte de la dette.

La Presse Canadienne

En vertu de l’entente, Rogers déboursera 40,50 $ en espèces pour toutes les actions de catégorie A et de catégorie B de Shaw émises et en circulation.

L’accord doit toujours être approuvé par les organismes de réglementation canadiens, notamment le Bureau de la concurrence et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Innovation, Sciences et Développement économique Canada examine également l’accord.

La proposition, présentée par Rogers et Shaw plus tôt cette année, s’est heurtée à une vive opposition de la part de groupes de consommateurs, d’universitaires et de clients.

Dans le cadre de la transaction, les entreprises ont promis que Rogers investirait 2,5 milliards dans les réseaux 5G au cours des cinq prochaines années dans l’Ouest canadien.