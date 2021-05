(Montréal) La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) appuie la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) dans le cadre de sa tentative d’acheter l’Américaine Kansas City Southern (KCS) – également convoitée par le Canadien Pacifique.

Martin Vallières

La Presse

Julien Arsenault

La Presse

Dans une lettre datée du 3 mai qui est adressée au président-directeur général du CN Jean-Jacques Ruest, que La Presse a pu consulter, la vice-présidente et cheffe des placements au Québec de la CDPQ, Kim Thomassin, fait part de l’appui de l’institution à l’accord d’achat intervenu entre le transporteur ferroviaire établi à Montréal et KCS.

La missive souligne les avantages économiques potentiels de la combinaison des deux entreprises pour constituer un réseau de transport d’envergure nord-américaine.

« Nous croyons qu’une telle transaction a le potentiel non seulement de créer des emplois dans une entreprise (établie) à Montréal, mais également d’offrir de nouveaux marchés aux compagnies québécoises exportatrices et de dynamiser la relance économique dans son ensemble », peut-on lire.

Le CN est engagé dans une bataille d’offres avec le Canadien Pacifique (CP) pour la prise de contrôle de KCS. Mais le temps presse pour le chemin de fer établi à Calgary, qui a jusqu’à 17 heures, jeudi, pour répondre officiellement à la récente décision du conseil d’administration de KCS d’opter pour l’offre bonifiée de 29,8 milliards US en espèces et en actions du CN, qu’il considère supérieure à la première offre de 25,2 milliards US que le CP avait annoncé avec KCS le 21 mars dernier.

Selon la Caisse, l’offre du CN représente une proportion de « grande valeur pour les actionnaires de KCS et pour l’ensemble des parties prenantes ». Elle a ajouté que le projet d’acquisition s’inscrivait dans ses objectifs de « soutenir les entreprises québécoises dans leur croissance internationale ainsi que d’appuyer la transition vers une économie faible en carbone ».

La Caisse détenait 11,8 millions d’actions du CN en date du 31 décembre dernier, selon son plus récent rapport annuel. L’institution serait le 9e actionnaire en importance du CN, selon la firme de données financières Refinitiv.

Entre temps, l’appui de la CDPQ au Canadien National contraste fortement avec la critique provenant d’un autre actionnaire majeur du CN, TCI Fund Management, un fonds spéculatif basé à Londres dirigé par le milliardaire Christopher Hohn.

Par l’entremise d’une lettre ouverte publiée mardi, TCI Fund Managament, le cinquième actionnaire en importance du CN avec une participation d’environ 3 %, estime qu’il serait « irresponsable » pour l’entreprise de continuer à aller de l’avant avec sa proposition en raison des obstacles réglementaires.

Le CN doit convaincre le Surface Transportation Board (STB) – l’organisme de réglementation américain qui régit les fusions des chemins de fer – de mettre sur pied une fiducie de vote pendant que la transaction est examinée par les autorités réglementaires.

« Il est maintenant clair que le CN devrait cesser de convoiter KCS à moins que l’accord ne soit modifié afin qu’il ne soit pas subordonné à la mise en place d’une fiducie », fait valoir TCI dans sa missive.

Le CN devra verser 1 milliard US à KCS si le STB refuse sa demande visant à créer une fiducie de vote. Le transporteur ferroviaire a déjà accepté de payer la facture des frais de résiliation estimée à 700 millions $ US si KCS met fin à son entente avec le CP.