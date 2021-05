Entreprises

Deux femmes nommées à la direction d’Ubisoft Montréal

Près d’un an après des allégations de harcèlement sexuel et de climat de travail toxique qui ont mené notamment au congédiement de nombreux cadres, Ubisoft Montréal a annoncé lundi l’embauche de deux femmes, Catherine Lemyre et Leslin Quinton, au sein de l’équipe de direction.