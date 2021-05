(Toronto) L’arrivée précoce du printemps a fait grimper la demande pour une vaste gamme de produits offerts chez Canadian Tire, des meubles de patio et des piscines gonflables aux barbecues et aux vélos, et le détaillant a enregistré une croissance de ses ventes plus élevée que prévu au premier trimestre.

La Presse Canadienne

Les ventes des magasins ouverts depuis au moins un an de toutes les enseignes de vente au détail de la société ont augmenté de 19,3 % pour le trimestre clos le 3 avril, par rapport à la période l’an dernier.

L’Équipeur, qui vend des vêtements décontractés et industriels, a mené la charge avec une hausse de 22 % de ses ventes comparables, tandis que celles des magasins Canadian Tire ont augmenté de 19,2 % et celles des SportChek, de 18,7 %.

« Les gammes de produits de plusieurs catégories dans toutes nos enseignes continuent de se révéler essentielles pour répondre à la demande pour les activités de jardinage, de plein air et les projets domestiques », a souligné jeudi le chef de la direction, Greg Hicks, lors d’une conférence téléphonique.

Le printemps ayant commencé tôt dans de nombreuses régions du Canada, les consommateurs se sont rapidement tournés vers l’équipement de sports de plein air pour le printemps et l’été, la vie en plein air et les vélos. Greg Hicks, chef de la direction de Canadian Tire

Alors que de nombreux détaillants de vélos ont eu du mal à obtenir des stocks, Canadian Tire était bien positionné pour profiter de la demande croissante de vélos, a-t-il indiqué.

« Notre capacité à s’approvisionner et à assembler des vélos de manière fiable les met à la portée des clients », a affirmé M. Hicks. « Cela s’avère être un facteur de différenciation pour nous sur le marché. »

Les catégories de cyclisme chez Canadian Tire et SportChek ont augmenté de plus de 50 millions par rapport à l’année dernière, a-t-il souligné.

Le détaillant a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 151,8 millions, ou 2,47 $ par action, pour le trimestre clos le 3 avril.

En comparaison, il avait fait état d’une perte de 13,3 millions, ou 22 cents par action, pour la même période l’an dernier.

Les revenus trimestriels se sont chiffrés à 3,32 milliards, en hausse par rapport à ceux de 2,85 milliards du premier trimestre de 2020.

En raison des restrictions liées à la COVID-19, seulement 40 % des magasins Canadian Tire et SportChek étaient ouverts au début de 2021. Ceux de L’Équipeur étaient ouverts dans une proportion de 60 %.

Malgré tout, la demande de vêtements d’extérieur, de produits automobiles et d’articles de rénovation s’est poursuivie.

« Avec l’arrivée précoce du printemps, nous avons vu des ventes record dans le cyclisme ainsi qu’une forte demande pour les catégories liées à l’exercice telles que les chaussures de sport et les vêtements pour enfants », a observé le directeur financier, Gregory Craig, lors de la conférence téléphonique.