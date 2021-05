Entreprises

Premier trimestre

Profit en hausse pour Canadian Tire

(Toronto) L’arrivée précoce du printemps a fait grimper la demande pour une vaste gamme de produits offerts chez Canadian Tire, des meubles de patio et des piscines gonflables aux barbecues et aux vélos, et le détaillant a enregistré une croissance de ses ventes plus élevée que prévu au premier trimestre.