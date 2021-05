(Montréal) Le secteur du transport aérien canadien a beaucoup souffert depuis un peu plus d’un an de la crise de la COVID-19, et les résultats du premier trimestre qu’Air Canada publie vendredi en témoignent.

La Presse Canadienne

Le transporteur basé à Montréal a subi lors des trois premiers mois de l’exercice en cours une perte d’exploitation de 1,049 milliard comparativement à une perte de 433 millions au premier trimestre de 2020, une culbute de 616 millions.

La perte nette a été mesurée à 1,304 milliard, soit 255 millions de plus qu’un an plus tôt, alors que le résultat avant impôts ajusté fait état d’une perte de 1,335 milliard ; au premier trimestre de 2020, cette perte s’était élevée à 520 millions.

Pendant la même période, la perte par action diluée est passée de 4 $ à 3,90 $.

Le 12 avril dernier, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il s’était entendu sur les modalités d’un plan d’aide pouvant atteindre 5,9 milliards avec Air Canada, qui, en échange, doit rembourser ses clients dont les vols ont été annulés par la pandémie de COVID-19 en plus de rétablir des liaisons régionales annulées.

Le président et chef de la direction d’Air Canada, Michael Rousseau, estime qu’il est maintenant crucial que les gouvernements annoncent et mettent en œuvre un plan de réouverture du Canada, en gardant à l’esprit qu’un secteur aérien dynamique est vital à la reprise économique du pays.

Air Canada a licencié 20 000 employés l’an dernier et plus de 1700 autres en janvier dernier.