(Ottawa) Le gouvernement fédéral ajoute un deuxième brise-glace lourd à ses plans à long terme pour la Garde côtière canadienne.

La Presse Canadienne

La décision annoncée jeudi plaira à coup sûr aux chantiers navals de Québec et de Vancouver, qui se sont battus bec et ongles pour obtenir le contrat de ce qui devait être un unique navire.

Chantier Davie et Seaspan Shipyards se verront donc attribuer chacun un navire à construire au cours de la prochaine décennie, dans le but de les mettre tous les deux à l’eau d’ici 2032.

Mais si la décision de diviser le travail est susceptible de mettre fin à la bataille parfois acharnée entre Seaspan et Davie, elle sera presque assurément assortie d’un prix élevé.

Le gouvernement fédéral a déjà souligné les économies qui découlent du fait qu’un chantier naval travaille sur plusieurs modèles du même bateau, le premier navire d’une classe coûtant beaucoup plus cher et prenant beaucoup plus de temps que ceux qui suivent.

Les hauts fonctionnaires ont refusé de fournir une estimation des coûts pour les deux brise-glaces lors d’une séance d’information technique, et ont déclaré que la décision de donner un contrat à chacun des chantiers était motivée par la nécessité de terminer ces navires avant que les brise-glaces lourds existants de la Garde côtière ne soient officiellement retirés des eaux.