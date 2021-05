Entreprises

Les clients d’Uber continuent de préférer les livraisons de repas aux déplacements

(San Francisco) Uber assure que la reprise est bien amorcée grâce aux livraisons et à la sortie progressive de la pandémie dans certains pays, mais l’offre et la demande pour les trajets avec chauffeurs restent faibles, et la plateforme de transport continue de devoir défendre son modèle économique contesté.