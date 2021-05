PHOTO BILL FEIG, ARCHIVES THE ADVOCATE VIA ASSOCIATED PRESS

(Calgary) L’action de Nutrien a pris plus de 4 % mardi, après que le producteur d’engrais a révisé à la hausse ses prévisions pour son exercice, misant sur une hausse des dépenses de ses clients agriculteurs, qui voudront profiter des prix élevés des récoltes.

La Presse Canadienne

La société de Saskatoon dit s’attendre à ce que les dépenses pour les intrants des récoltes augmentent de plus de 3 % dans ses marchés clés. Cette croissance devrait être soutenue par de plus grandes superficies de culture et par une hausse des prix des produits de protection des récoltes et des nutriments.

Nutrien a haussé le point milieu de sa prévision de bénéfice net ajusté par action pour l’exercice 2021 pour le faire passer à 2,90 $ US, par rapport à 2,40 $ US précédemment. Sa prévision pour le point milieu de son bénéfice ajusté avant impôts, intérêt, dépréciation et amortissement est passée de 4,25 milliards US à 4,65 milliards US.

Son action a pris mardi 3,13 $, soit 4,6 %, pour clôturer à 71,85 $ à la Bourse de Toronto.

Par ailleurs, Nutrien a affiché un bénéfice net de 133 millions US pour son premier trimestre, à partir de revenus de 4,66 milliards US. En comparaison, il avait réalisé une perte nette de 35 millions US et un chiffre d’affaires de 4,2 milliards US au cours de la même période en 2020.

La société a attribué la vigueur de ses résultats à une solide croissance des résultats de ses activités de détail, à une hausse du prix de vente réalisé sur les nutriments et aux meilleures ventes de potasse en Amérique du Nord.

« Les prix des récoltes et les marges de trésorerie sont à des sommets pluriannuels et les agriculteurs s’adaptent en augmentant leurs superficies de culture et en se concentrant sur la maximisation des rendements », a expliqué Mayo Schmidt, qui a remplacé le mois dernier Chuck Magro au poste de président et chef de la direction de Nutrien.

« C’est une époque très excitante pour Nutrien et l’équipe se concentre sur l’exécution de la stratégie de Nutrien et l’atteinte d’une excellence d’exploitation dans toutes nos activités. »