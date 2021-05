Domtar se présente comme l’un des plus importants fabricants nord-américains de papier non couché ou de papier reprographique et l’un des plus grands fabricants de pâte à papier dans le monde.

(Montréal) Environ trois mois après avoir annoncé la fin d’une incursion infructueuse d’une décennie dans le secteur des produits d’incontinence, Domtar est maintenant impliquée dans des discussions qui pourraient mener à la vente de la totalité de ses activités.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

L’entreprise, dont le siège social est établi à Montréal, mais qui est dirigée depuis Fort Mill, en Caroline du Sud, a confirmé, mardi, la tenue de pourparlers avec Paper Excellence à propos d’une éventuelle fusion ou vente.

« Cependant, ces discussions peuvent aboutir ou non à un accord », a indiqué Domtar, dans un bref communiqué où elle ajoute qu’elle n’offrira pas davantage de commentaires sauf pour annoncer une transaction, s’il y en a une.

La confirmation des discussions a toutefois fait bondir le titre de l’entreprise. À la Bourse de Toronto, l’action a touché un sommet de près de deux ans pour clôturer à 59,40 $, en hausse de 9,70 $, ou 19,5 %. Du côté de Wall Street, où le titre de Domtar est également négocié, l’action a pris 7,78 $ US, ou 19,2 %, avant de terminer à 48,30 $ US.

Paper Excellence, établie à Richmond, en Colombie-Britannique, est une société privée dont les ventes annuelles de 2,4 milliards proviennent de la production de plus de 2,8 millions de tonnes de papier dans sept usines de fabrication au Canada. Elle compte 2800 employés.

« Une transaction potentielle n’est pas particulièrement surprenante compte tenu des mesures prises par Domtar ces derniers mois pour rationaliser ses activités et se débarrasser de son secteur (des produits d’incontinence) », a estimé l’analyste Hamir Patel, de CIBC Marchés mondiaux, dans une note envoyée à ses clients.

Dans l’éventualité où une transaction serait conclue à environ 55 $ US par action, la valeur de la compagnie pourrait être d’environ 2,9 milliards, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Benoit Laprade, de la Banque Scotia, a indiqué ne pas s’attendre à des offres supérieures de la part d’acquéreurs potentiels. L’analyste a estimé que l’appréciation du cours de l’action constitue une occasion pour les investisseurs qui désirent s’assurer de réaliser un gain.

Domtar se présente comme l’un des plus importants fabricants nord-américains de papiers de communication — papiers de bureau et d’impression — et l’un des plus grands fabricants de pâtes de spécialité dans le monde. La société compte environ 6600 employés dans 50 pays et son chiffre d’affaires annuel s’élève à environ 3,7 milliards US.

Au Québec, en plus de son bureau corporatif situé dans la métropole, la compagnie exploite un centre de réapprovisionnement à Richmond ainsi qu’une usine de pâtes et papiers à Windsor, en Estrie.

Après avoir analysé ses options pendant quelques mois, Domtar avait annoncé, en janvier dernier, la vente de ses activités de soins personnels à des filiales d’American Industrial Partners pour 920 millions US. L’aventure s’était avérée infructueuse puisque plusieurs analystes avaient estimé que la société avait allongé environ 1,1 milliard US entre 2011 et 2016 afin de réaliser une série d’acquisitions dans le but de se tailler une place dans ce secteur.

Parallèlement, la compagnie prévoit entrer sur le marché du papier doublure avec la conversion de la machine à papier de Kingsport, au Tennessee, pour produire environ 600 000 tonnes annuelles de papier ondulé fait de matières recyclées de qualité élevée, utilisé pour les boîtes en carton, d’ici le début de 2023.

Fondée en 1848 en Angleterre pour fabriquer des traverses de chemin de fer et des pieux de quai, la société exploitait une usine de distillation de goudron de houille en Nouvelle-Écosse en 1903, est devenue publique en 1929 et a adopté le nom de Domtar en 1965.