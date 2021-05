Entreprises

La renaissance de la Plaza Saint-Hubert

Connue pour ses boutiques de robes de mariée et sa marquise, la Plaza Saint-Hubert se transforme. Pendant que les travaux d'envergure s'étiraient, des dizaines de commerces ont fermé, mais d'autres ont bourgeonné et pris la relève. Entre recherche de nouveautés et préservation des classiques, la mythique artère commerciale se réinvente.