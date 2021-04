(Montréal) Créé à Montréal il y a moins d’une décennie, Sonder ambitionne de devenir un « Amazon de l’hébergement », selon son cofondateur ainsi que président et chef de la direction, Francis Davidson. Pour atteindre cet objectif, le spécialiste des séjours ponctuels estime qu’une entrée en Bourse lui permettra d’accélérer sa croissance.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

L’entreprise établie à San Francisco a annoncé ses couleurs un peu plus de quatre mois après avoir obtenu un prêt du gouvernement Legault pour implanter un centre de croissance à Montréal, ce qui devrait engendrer la création de quelque 700 emplois sur cinq ans.

Pour entrer en Bourse, Sonder a opté pour une stratégie qui gagne en popularité en concluant une entente avec une société « d’acquisition à vocation spécifique » — Gores Metropoulos, appuyée par les milliardaires Alec Gores et Dean Metropoulos.

La nouvelle entité, dont les actions devraient se négocier au NASDAQ, devrait être évaluée à 2,2 milliards US et elle devrait disposer d’une trésorerie supérieure à 700 millions US grâce à des capitaux levés par Gores Metropoulos en janvier dernier et un placement privé de 200 millions US.

« Nous croyons qu’il n’y a pas de meilleur moment pour faire croître massivement notre empreinte », a expliqué vendredi M. Davidson, dans le cadre d’une présentation aux investisseurs.

Cofondée en 2012 par M. Davidson et Martin Picard alors qu’ils étudiaient à l’Université McGill, Sonder se présente comme une entreprise hôtelière nouveau genre en offrant la location de logements sur des plateformes. Elle exploite plus de 300 propriétés dans 35 marchés répartis dans huit pays. L’entreprise signe notamment des baux à long terme avec des propriétaires immobiliers pour ensuite offrir la location de ces espaces pour des séjours de courte durée ou à moyen terme.

En s’adressant aux investisseurs, le président de Sonder a expliqué que les modèles de joueurs comme Expedia, Booking.com et Airbnb représentent des avancées « extraordinaires » en mettant en contact les « vendeurs et les acheteurs », mais que son entreprise offrait quelque chose de plus.

« À l’instar d’Amazon qui a dû gérer des entrepôts et des stocks pour offrir la meilleure expérience client, Sonder veut innover (dans l’hébergement) en contrôlant (le modèle) d’un bout à l’autre », a expliqué M. Davidson.

Sonder prévoit générer un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards US en 2025 grâce à une bonification de son offre immobilière et la reprise dans l’industrie du tourisme, toujours affectée par la pandémie de COVID-19. La compagnie, qui a obtenu plusieurs centaines de millions de dollars par l’entremise de rondes de financement au fil du temps, vaut plus de 1 milliard US, ce qui lui vaut l’appellation de « licorne », utilisée dans le secteur des jeunes entreprises technologiques.

D’après les informations présentées aux investisseurs, Sonder a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 143 millions US en 2019, où sa perte d’exploitation s’est chiffrée à 178,7 millions US. Affectée par la crise sanitaire l’an dernier, la compagnie a vu ses revenus décliner à 116 millions US tandis que la perte d’exploitation a atteint 240 millions US.

Sonder s’attend toutefois à une croissance de 49 % de ses recettes en 2021, qui devraient atteindre près de 173 millions US. La société anticipe par ailleurs qu’elle pourra générer un bénéfice d’exploitation ajusté à compter de l’exercice 2023.

Dans la métropole, la compagnie compte déjà plus de 120 travailleurs. Le nouveau centre montréalais, un projet évalué à environ 182 millions, devrait être dédié au développement technologique, à l’intelligence artificielle, à la finance ainsi qu’au service à la clientèle.

Le regroupement de Sonder Gores Metropoulos devrait se concrétiser cours de la deuxième moitié de l’année. L’opération prévoit également un placement privé de 200 millions US réalisé par des investisseurs comme Fidelity Management, une société de gestion appartenant à BlackRock et Senator Investment Group.

M. Davidson continuera d’occuper le poste de chef de la direction alors que Sanjay Banker demeurera au contrôle des finances.