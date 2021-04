(Montréal) Le spécialiste des séjours ponctuels Sonder, qui a vu le jour à Montréal en 2012, se tourne vers la Bourse de New York afin d’accélérer sa croissance au moment où la vaccination contre la COVID-19 s’accélère à plusieurs endroits dans le monde.

La Presse Canadienne

Dans le cadre d’une transaction avec la société « d’acquisition à vocation spécifique » Gores Metropoulos — dont les actions sont transigées au NASDAQ — annoncée vendredi, la nouvelle entité sera évaluée à 2,2 milliards US. Elle disposera d’une trésorerie supérieure à 700 millions US.

Cofondée en 2012 par deux étudiants de l’Université McGill, Francis Davidson et Martin Picard, Sonder se présente comme une entreprise hôtelière nouveau genre en offrant la location de logements sur des plateformes. Elle exploite plus de 300 propriétés dans 35 marchés répartis dans huit pays.

L’entreprise signe notamment des baux à long terme avec des propriétaires immobiliers pour ensuite offrir la location de ces espaces pour des séjours de courte durée ou à moyen terme.

Une licorne

Sonder prévoit générer un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards US en 2025 grâce à une bonification de son offre immobilière et la reprise dans l’industrie du tourisme, toujours affecté par la crise sanitaire. La compagnie, a obtenu plusieurs centaines de millions de dollars par l’entremise de rondes de financement au fil du temps, vaut plus de 1 milliard US, ce qui lui vaut l’appellation de « licorne », utilisée dans le secteur des jeunes entreprises technologiques.

En décembre dernier, Sonder avait annoncé l’implantation d’un centre de croissance international à Montréal, ce qui devrait se traduire par la création de 700 emplois au cours des cinq prochaines années.

Pour réaliser ce projet, sa filiale canadienne a vu Investissement Québec lui consentir un prêt de 30 millions. Une somme de 5 millions n’aura pas à être remboursée si certains critères sont atteints en matière de création d’emploi.

Le regroupement avec Gores Metropoulos devrait être conclu au cours de la deuxième moitié de l’année.