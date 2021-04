Transat vient d’annoncer qu’elle a conclu un accord avec le gouvernement du Canada qui lui permettra de disposer de 700 millions de liquidités supplémentaires. Le voyagiste montréalais pourra ainsi rembourser dès maintenant ses clients dont le voyage a dû être annulé à cause de la pandémie.

Isabelle Dubé

La Presse

Transat pourra emprunter des liquidités supplémentaires maximales de 700 millions de dollars par l’intermédiaire du Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE).

Selon le président et chef de la direction, Jean-Marc Eustache, c’est la somme dont l’entreprise avait besoin pour rembourser les clients dans des conditions soutenables et envisager sereinement l’avenir.

« Notre bilan solide avant la pandémie et les mesures énergiques que nous avons prises depuis nous ont permis de résister jusqu’ici à cette crise sans précédent. Avec ce soutien, nous sommes à présent impatients de reprendre les opérations dès qu’il sera possible de voyager de manière sécuritaire et que les restrictions au voyage pourront être levées », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Dans le cadre de la mise en place de ces facilités de crédit, Transat a pris certains engagements. Elle devra notamment maintenir le même niveau d’emploi que celui constaté au 28 avril 2021, respecter des restrictions quant à la rémunération des hauts dirigeants et rembourser des voyageurs dont le départ était prévu à compter du 1er février 2020, pour lequel un crédit voyage a été émis en raison de la COVID-19.

Pour être éligibles, les clients doivent faire connaître leur souhait d’être remboursés. Les remboursements commencent immédiatement.

Le voyagiste montréalais tient ce jeudi l’assemblée annuelle de ses actionnaires.