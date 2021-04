(Montréal) Molson Coors Beverage s’attend à pouvoir rétablir le paiement d’un dividende au deuxième trimestre de l’exercice en cours, après que son bénéfice au premier trimestre eut surpassé les attentes des analystes malgré une baisse de près de 10 % de ses revenus par rapport à un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Le brasseur avait suspendu le versement de dividendes et procédé à des mises à pied en mai dernier en raison de l’incertitude générée par la pandémie de COVID-19.

Molson Coors, qui tient ses livres comptables en dollars américains, affirme que son bénéfice net attribuable aux actionnaires est passé à 84,1 millions US ou 39 cents US par action, après dilution, pour le trimestre clos le 31 mars dernier. En comparaison, une perte de 117 millions US ou 54 cents US par action avait été enregistrée au premier trimestre de 2020.

Les ventes nettes ont totalisé 1,9 milliard US, en baisse par rapport à 2,1 milliards US l’année précédente.

Au cours de cette période, l’entreprise a essuyé une cyberattaque, précédée par une tempête hivernale au Texas qui a provoqué la fermeture de sa brasserie de Fort Worth, en plus de devoir composer avec les restrictions sanitaires sur les ventes au Royaume-Uni.

En excluant les éléments non récurrents, Molson Coors a déclaré un bénéfice sous-jacent de 1,6 million US ou 1 cent US par action, contre 77 millions US ou 35 cents US par action au cours des trois premiers mois de 2020.

Les analystes sondés par la firme de données financières Refinitiv tablaient sur une perte de 10 cents US par action, à partir d’un chiffre d’affaires de 1,88 milliard US.

« Nos marques emblématiques principales continuent d’afficher une croissance. Ainsi, aux États-Unis, la Coors Light affichait, à la fin du premier trimestre de 2021, la meilleure performance enregistrée dans sa catégorie depuis le premier trimestre de 2017, et la Coors Banquet a affiché sa meilleure performance trimestrielle au chapitre du volume en plus de quatre ans », a déclaré le président et chef de la direction, Gavin Hattersley, dans un communiqué.