(Montréal) Les bénéfices de BCE ont reculé au premier trimestre de l’exercice en cours par rapport à ceux affichés un an plus tôt, tandis que le géant des télécommunications a composé avec des coûts plus élevés, tout en voyant ses revenus augmenter pour la première fois depuis le début de la pandémie.

La Presse Canadienne

La société mère de Bell Canada, établie à Montréal, a rapporté jeudi que son bénéfice net par action ordinaire (BPA) a reculé de 5,3 %, soit de 0,75 $ à 0,71 $. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires s’est élevé à 642 millions, en baisse de 5,6 % par rapport à 680 millions pour les trois premiers mois de 2020.

Ce recul serait attribuable à une hausse des coûts, notamment sur le plan des indemnités de départ en raison de la réduction des effectifs à Bell Média.

Sur une base ajustée, le bénéfice net est passé de 714 millions à 704 millions. BCE affirme avoir gagné 78 cents par action au cours du trimestre clos le 31 mars dernier, en baisse par rapport à un bénéfice ajusté de 79 cents par action pour la même période l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 72 cents par action, selon la société de données financières Refinitiv.

Les revenus d’exploitation ont totalisé 5,71 milliards, comparativement à 5,64 milliards un an plus tôt, lors des premières fermetures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 au Canada.

Le chef des affaires financières de BCE et de Bell Canada, Glen Leblanc, affirme que cette hausse des revenus comprend une augmentation des ventes de téléphones sans fil haut de gamme et une hausse de 12 % des produits tirés des services internet d’un exercice à l’autre.