Vol de données chez Desjardins

L’enquête bloquée en cour

L’enquête sur le vol massif de données personnelles chez Desjardins n’est pas près d’aboutir. Après une perquisition dans les bureaux du Mouvement à Montréal en février, la police prévoyait que plus de six mois de négociations seraient nécessaires pour pouvoir consulter la preuve, placée sous scellés. Deux mois plus tard, le processus judiciaire n’a même pas commencé, à cause d’un différend avec les avocats de l’institution financière.