C’est le printemps, le marché immobilier est en feu. Les maisons et les condos coûtent cher. Une jeune pousse se targue de proposer une offre de financement hypothécaire entièrement en ligne au taux le plus bas, par-dessus le marché.

André Dubuc

La Presse

« Avec les banques, le premier taux proposé est toujours cher. Et elle te dit : “Va négocier ailleurs puis reviens nous voir.” Nesto simplifie la vie aux gens en donnant le meilleur taux dès le début », explique son président et cofondateur Malik Yacoubi.

Le mode d’emploi est simple. Le client va à nesto.ca et fournit les informations demandées par l’interface, y compris le téléchargement de documents pertinents. Le contact humain avec un courtier de Nesto ne survient qu’à la toute fin du processus, après l’étape de validation des renseignements fournis par le client. Le courtier présente alors au client les pour et les contre et les particularités des produits proposés avant de conclure la transaction. Si le client le désire, l’humain peut aussi intervenir plus tôt dans le processus.

Dans un scénario préparé par La Presse, Nesto a proposé un taux fixe de 1,84 % pour un terme de 5 ans, pour l’achat d’une propriété de 400 000 $ avec 10 % de mise de fonds. En comparaison, Multi-Prêts affiche un taux de 2,04 %.

De manière générale, on est 10 à 20 points centésimaux au-dessous de la concurrence sur les taux. Malik Yacoubi, président et cofondateur de Nesto

L’agence de courtage hypothécaire virtuelle Nesto réussit ce tour de force, explique-t-il, grâce à ses puissants outils informatiques qui décuplent la productivité de la vingtaine de courtiers à son service. De plus, sa façon de rémunérer ses courtiers lui permet, soutient-elle, de faire profiter ses clients de rabais de taux additionnels.

Les courtiers de Nesto sont payés uniquement à salaire contrairement à ceux de la concurrence, qui sont payés en partie à la commission. « Une partie de la commission versée par l’institution financière à Nesto est systématiquement refilée aux consommateurs sous forme de rabais de taux », précise le président de 43 ans.

Nesto traite 700 demandes de financement par jour et réussit à signer 60 millions de prêts hypothécaires résidentiels par mois. « Facilement, on va dépasser les 100 millions en juin, grâce à notre croissance au Québec et en Ontario », dit M. Yacoubi, avec aplomb. Il veut que Nesto devienne le plus important initiateur d’hypothèques par mois au Canada d’ici cinq ans.

Populaires, les courtiers hypothécaires

Dans l’industrie du courtage hypothécaire, le courtier travaille au nom du consommateur à trouver le meilleur prêt hypothécaire en soumettant son dossier à plusieurs prêteurs. Parmi ceux-ci figurent plusieurs institutions virtuelles, mais aussi la TD, la Scotia, la Nationale et Desjardins. Le service est sans frais pour le consommateur. Leurs activités sont sous la supervision de l’Autorité des marchés financiers.

Le courtier est rémunéré par l’institution financière qui débourse le prêt. La commission est fixée entre 100 et 110 points de base, soit entre 4000 $ et 4400 $ pour un prêt de 400 000 $ d’un terme de 5 ans.

« Près de la moitié des acheteurs en 2019 [47 %] ont fait appel à un courtier en prêts hypothécaires pour négocier leur prêt, soit une légère augmentation par rapport à 45 % en 2018 », selon l’Enquête 2019 de la SCHL auprès des emprunteurs hypothécaires.

Prêt-à-porter ou sur mesure

Bien des courtiers hypothécaires exploitent un site internet affichant les meilleurs taux sur le marché et où le client peut se faire préqualifier pour un prêt hypothécaire. Là où Nesto se démarque, selon M. Yacoubi, c’est qu’il va jusqu’à offrir une offre de financement en ligne. Ailleurs, un courtier en chair et en os intervient en amont dans le processus.

Pour le fondateur de Nesto, le prêt hypothécaire est une commodité (produit de base) que l’industrie financière a volontairement rendue compliquée.

On n’est pas du même avis chez les concurrents. « Une hypothèque, c’est un habit sur mesure », rétorque Sylvain Poirier, président de l’Association des courtiers hypothécaires du Québec et franchisé de Centre hypothécaire Dominion.

Outre le taux et le terme, le contrat de prêt hypothécaire comporte bien des clauses dont la pertinence échappe souvent au client inexpérimenté.

« Prenons la clause de transférabilité de l’hypothèque, explique Denis Doucet, porte-parole de Multi-Prêts Hypothèques, qui regroupe 400 courtiers. Avec les bas taux d’intérêt en vigueur aujourd’hui, il sera peut-être intéressant de pouvoir transférer son hypothèque sur une nouvelle propriété dans trois ou quatre ans. Ça se peut que le taux d’intérêt soit pas mal plus élevé dans trois ou quatre ans. »

Alors, êtes-vous plus prêt-à-porter ou sur mesure ?