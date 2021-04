Entreprises

Le CN présente une offre rivale pour KCS

(Calgary) Le grand patron de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a affirmé que la proposition de sa société pour acquérir Kansas City Southern (KCS) se traduirait par un chemin de fer « plus sûr, plus rapide, plus propre et plus fort » que celui offert par son rival, le Chemin de fer Canadien Pacifique.