(Calgary) La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a dévoilé mardi une offre rivale pour acquérir le transporteur ferroviaire américain Kansas City Southern par l’entremise d’une proposition en espèces et en actions évaluée à 33,7 milliards US.

Jean-Philippe Denoncourt

La Presse Canadienne

Cette offre vient s’ajouter à une proposition amicale faite le mois dernier par le Chemin de fer Canadien Pacifique, évaluée à 25 milliards US.

Le chef de la direction du Canadien National, Jean-Jacques Ruest, a fait valoir que son chemin de fer était idéalement positionné pour s’associer à KCS afin de former une entreprise avec une portée et une envergure accrues.

« Les réseaux du CN et de KCS sont hautement complémentaires et présentent peu de chevauchements, ce qui leur permettra d’accélérer leur croissance en un service de bout en bout à propriétaire et exploitant uniques en Amérique du Nord », a affirmé M. Ruest dans un communiqué.

« Un service plus sécuritaire et une efficacité énergétique accrue sur les itinéraires clés du Mexique jusqu’au cœur de l’Amérique se traduiront par un chemin de fer plus sûr, plus rapide, plus propre et plus fort. »

Les actions de KCS prenaient mardi 41,85 $ US, soit 16,3 %, pour se négocier à 298,25 $ US en fin d’avant-midi, à la Bourse de New York.

Le CN offre 200 $ US en espèces et 1,059 action ordinaire du CN pour chaque action ordinaire de KCS. La proposition valait environ 317 $ par action sur la base des cours de l’action mardi matin.

De son côté, l’accord amical conclu entre le CP et KCS offre 0,489 d’une action du CP et 90 $ US en espèces pour chaque action ordinaire de KCS, pour une valeur de près de 269 $ US par action, sur la base du cours de l’action du CP mardi.

Dans une lettre adressée au conseil d’administration de KCS, M. Ruest a déclaré que l’offre du CN offrait une plus grande certitude de valeur en raison de sa plus importante composante en espèces.

« Plus important encore, la composante actions de notre proposition donne aux actionnaires de KCS l’occasion de participer à l’essor d’une entreprise fusionnée plus forte et plus diversifiée, ayant une portée plus étendue et un profil de crédit plus robuste que l’entreprise qui résulterait de la fusion de KCS et du CP », a écrit M. Ruest.

Le CN, qui prévoit d’assumer la dette de 3,8 milliards US de KCS dans le cadre de son plan, a ajouté que la fusion créerait de nouvelles possibilités de revenus importantes.

« Le CN et KCS disposeront d’un solide réseau de services monolignes de bout en bout entre le Mexique et le Canada, avec une capacité améliorée de relier les ports de l’Atlantique, du Pacifique et du golfe du Mexique », a écrit Ruest.

« L’entreprise fusionnée sera le principal chemin de fer du Michigan et de l’est du Canada concurrentiel en matière de service, ce qui se traduira par une consommation de carburant et des services à la clientèle plus efficaces. »

Lorsque le CP et KCS ont annoncé leur accord le mois dernier, ils ont souligné qu’il créerait le premier réseau ferroviaire reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Le chef de la direction du CP, Keith Creel, a indiqué, lorsque l’accord a été annoncé, que la transaction serait transformatrice pour l’Amérique du Nord, procurant des impacts positifs importants pour les employés, les clients, les communautés et les actionnaires.

La combinaison du CP et de KCS créerait une société combinée qui exploiterait plus de 32 100 kilomètres de voies ferrées et générerait des revenus totaux d’environ 8,7 milliards US sur la base des données de 2020.